В новых регионах состоялся первый день голосования, несмотря на попытки обстрелов ВСУ

По информации избиркома ЛНР, в Старобельском районе из-за ракетной опасности были эвакуированы территориальные избиркомы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый день голосования в Донецке прошел под звуки обстрелов, в Луганске люди приходили к участкам еще до их открытия, в Херсонской области ВСУ пытались атаковать избирательные участки беспилотниками, в Запорожской области избирательные участки откроются только 10 сентября, пока же люди голосуют на дому. Об этом передают корреспонденты ТАСС из новых регионов.

Донецк

ВСУ с утра наносят удары по городу, но люди приходили на участки, несмотря на непрекращающиеся обстрелы из реактивной артиллерии и ствольной с применением кассетных боеприпасов.

"Тайное голосование, люди проявляют свою гражданскую позицию с большим удовольствием. У нас рядом медицинское учреждение, сотрудники приходили буквально в своих халатах, чтобы проголосовать прямо с утра. Все в рамках российского законодательства, сотрудники все выполняют своих обязанности четко, точно. Никаких нарушений, никаких нареканий", - сказала представитель Общественной палаты Ольга Болотникова, работающая на одном из избирательных участков в Донецке.

Луганск

Горожане шли голосовать на участки с самого утра. Как рассказал ТАСС председатель одного из участков Владимир Кузнецов, к открытию его участка на улице уже выстроилась очередь в 20-30 человек. Он отметил, что наиболее активны пожилые люди, но есть и много молодежи.

На участках работают наблюдатели. По их словам, нарушений не зафиксировано. Это подтверждают и данные избиркома ЛНР, и данные штаба общественного наблюдения за выборами. По информации избиркома ЛНР, в Старобельском районе из-за ракетной опасности были эвакуированы территориальные избиркомы, никто не пострадал.

Херсонская область

В пятницу с утра на избирательные участки в Херсонской области выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах в Херсонскую областную думу и местные советы депутатов.

Председатель избиркома региона Марина Захарова сообщила, что украинские войска пытались атаковать двумя беспилотниками избирательные участки в Скадовском муниципальном округе, однако оба дрона сбила российская система ПВО.

Запорожская область

В этом регионе избирательные участки откроются только 10 сентября, а пока проходит надомное голосование.

В регион прибыла группа международных экспертов для наблюдения за ходом голосования на выборах в законодательное собрание и муниципальные советы. В состав группы вошли представители Аргентины, Испании, Мексики, США, Германии, Сербии и Словакии.