Более 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы онлайн

Очное и дистанционное голосование продлится в Москве три дня - 8, 9 и 10 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,5 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра столицы за первые 14 часов его проведения. Об этом сообщили ТАСС в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

"Выдано бюллетеней - 1 500 039, получено бюллетеней - 1 462 800. До окончания голосования - 1 день 21 час 56 минут", - говорится в сообщении.

Очное и дистанционное голосование продлится в Москве три дня - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня.