Явка на выборах в Ростовской области в первый день голосования составила 17%

В регионе проходят выборы депутатов регионального парламента

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области составила 17,04% в первый день голосования. Об этом журналистам сообщили в региональной избирательной комиссии.

"По состоянию на 20:00 мск 8 сентября явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области составила 17,04%", - говорится в сообщении.

В Ростовской области проходят выборы депутатов регионального парламента. Принять участие в голосовании могут более 3 млн избирателей, из них более 70 тыс. человек - впервые голосующие. На выборах работают более 2,5 тыс. участков.

В 2018 году итоговая явка на аналогичных выборах превысила 45%.