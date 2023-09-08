Общественный штаб продолжит видеонаблюдение за участками в Москве ночью

Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября

МОСКВА. 8 сентября. /ТАСС/. Видеонаблюдатели будут следить за происходящим на столичных избирательных участках и ночью. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.

"Несмотря на то, что избирательные участки уже закрыты, у нас в центре видеонаблюдения [Общественного] штаба работа продолжается. Ребята целую ночь будут внимательно смотреть <…> и наблюдать, чтобы на избирательных участках все было спокойно, ничего [внештатного] не происходило: урны опечатаны, все разошлись, тишина должна быть до утра", - сказал Ковалев на видео, опубликованном в своем официальном Telegram-канале.

Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на почти 2,1 тыс. участков либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании электронным образом, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.