Явка на выборах губернатора Псковской области в первый день голосования составила 10,6%

С помощью дистанционного электронного голосования проголосовали 71% избирателей от числа зарегистрированных пользователей

ПСКОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Псковской области по итогам первого дня голосования составила 10,6%, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.

"Первый день голосования на избирательных участках завершился. Явка по выборам губернатора Псковской области на конец дня составила 10,6%, проголосовало 48 000 избирателей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали 71% избирателей от числа зарегистрированных пользователей.

"В помещениях для голосования избирательные бюллетени из стационарных ящиков перемещены в сейф-пакеты. В Пскове бюллетени остались в комплексах обработки избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

В выборах губернатора участвуют четыре кандидата. В их числе: Петр Алексеенко от КПРФ, Антон Минаков от ЛДПР, Игорь Романов от "Партии роста", а также действующий глава региона Михаил Ведерников. Выборы губернатора проводятся в Псковской области в связи с истечением срока полномочий действующего главы региона. Голосование будет трехдневным - 8, 9 и 10 сентября.

Явка на выборах губернатора в 2018 году составила 36,91%.