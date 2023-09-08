Явка на выборах губернатора Орловской области в первый день голосования составила 30,39%

В регионе работает 682 избирательных участка

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Орловской области по итогам первого дня голосования составила 30,39%, проголосовали свыше 180 тыс. избирателей. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

"По итогам 8 сентября по состоянию на 20:00 явка избирателей на выборах губернатора Орловской области составила 30,39%. Проголосовали 182 178 человек", - говорится в сообщении.

В регионе работает 682 избирательных участка. В списки избирателей включены 598 349 человек, из них 13 918 голосуют впервые.

В выборах участвуют три кандидата - действующий губернатор Андрей Клычков, выдвинутый областным отделением КПРФ, Светлана Ковалева, поддержанная реготделением "Новых людей", и Владислав Числов от реготделения ЛДПР.

Предыдущие выборы главы региона состоялись 9 сентября 2018 года, в них участвовали пять кандидатов. При явке 57,77% больше всего голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Клычков - 83,55%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.