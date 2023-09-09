Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-й годовщиной основания КНДР

Президент РФ также выразил уверенность в том, что страны будут наращивать связи на всех направлениях

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Наращивание двусторонних отношений России и КНДР на всех направлениях идет в русле обеспечения безопасности и стабильности Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии. Об этом президент России Владимир Путин написал в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания республики.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - привело выдержки из послания государственное радио КНДР "Голос Кореи".

Кроме того, Путин отметил, что Советский Союз первым признал новое суверенное государство. "С тех пор отношения между нашими странами неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях", - отмечается в поздравлении президента.

Путин также пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР - мира и благополучия".

9 сентября в КНДР отмечается 75-летие основания республики. По сведениям источников южнокорейского агентства Yonhap, в ночь на субботу по этому случаю прошел военизированный парад, подготовку к которому ранее вело Рабоче-крестьянское красное ополчение - гражданская организация самообороны, а также силы общественной безопасности - аналог полиции.

Для участия в праздничных мероприятиях в Пхеньян на двух спецбортах прибыл Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова во главе с его руководителем Геннадием Саченюком.