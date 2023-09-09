Врио губернатора Чукотки Кузнецов проголосовал на выборах главы региона

Владислав Кузнецов считает, что выборы - лучший способ выразить свою гражданскую позицию

ТАСС, 9 сентября. Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов проголосовал на выборах главы региона. Об этом он сообщил своем Telegram-канале.

"Проголосовал. Считаю, что выборы - это лучший способ выразить свою гражданскую позицию. Уверен, что на избирательные участки придут все патриоты Чукотки, чтобы отдать свой голос за будущее нашего округа", - написал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Чукотки, Кузнецов проголосовал в Анадыре на участке №4.

По информации избирательной комиссии округа, в первый день трехдневного голосования на избирательные участки пришли 9 205 человек, или 31,1% от всех зарегистрированных избирателей. На аналогичных выборах в 2018 году явка избирателей составила 60,19%. Как рассказала ТАСС заместитель председателя Избирательной комиссии Чукотского автономного округа Ираида Смолягина, в регионе уже есть село, где проголосовали почти все избиратели.

"У нас есть практически полностью проголосовавший населенный пункт. Это село Нутэпэльмен. Там в списке всего 55 избирателей, 54 проголосовало, то есть 98,18%. Есть еще населенные пункты где свыше 80% населения тоже проголосовали", - рассказала Смолягина.

В выборах губернатора Чукотки участвуют врио главы региона Владислав Кузнецов ("Единая Россия"), руководитель регионального отделения КПРФ Владимир Гальцов, кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", директор филиала "Почты России" Александр Семериков, а также депутат Думы Чукотского АО Юлия Бутакова, выдвинутая региональным отделением ЛДПР. Выборы проходят в течение трех дней с 8 по 10 сентября.