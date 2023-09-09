В Хакасии число наблюдателей на выборах увеличилось в 1,7 раза

Как сообщил председатель республиканского избиркома Александр Чуманин, их количество превышает 2,2 тыс. человек

АБАКАН, 9 сентября. /ТАСС/. Число наблюдателей, работающих на выборах в Хакасии, где выбирают главу региона и Верховный совет республики, превышает 2,2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил председатель республиканского избиркома Александр Чуманин.

"У нас более 2,2 тыс. [наблюдателей] для сравнения в 2018 году (во время предыдущих выборов главы региона и парламента республики) у нас было 1,3 тыс. наблюдателей. <…> По сути по одному наблюдателю на каждого члена участковой избирательной комиссии", - сообщил он.

Таким образом, число наблюдателей по сравнению с предыдущими выборам главы и парламента региона увеличилось в 1,7 раза. По мнению председателя избиркома, это связанно с конкурентными выборами, которые проходят в республике. Также Чуманин отметил, что в пятницу в республике на освещении выборов работали журналисты финской телерадиокомпании.

8-10 сентября в Хакасии выбирают главу региона и депутатов Верховного совета республики. В республике открыто 375 избирательных участков, в том числе два временных, зарегистрировано 394,8 тыс. избирателей. На пост главы республики претендуют действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Верховного совета Михаил Молчанов (ЛДПР), директор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин ("Коммунисты России").

Парламент республики состоит из 50 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, другая часть - по одномандатным округам. Избирком Хакасии зарегистрировал на выборах в парламент региона списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Новых людей", Российской партии пенсионеров и "Коммунистов России".

На выборах главы региона в 2018 году в первом туре явка избирателей составила 41,88%. Во втором туре, в котором участвовал только один кандидат - Коновалов, явка составила 45,73%. В поддержку его кандидатуры проголосовали 57,57% избирателей, против - 41,16%.