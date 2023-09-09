Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал главу МИД РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит "двадцатки", проходящий 9-10 сентября в Нью-Дели. Кадры прибытия глав делегаций на саммит транслировались в пресс-центре для журналистов, освещающих мероприятие, передает корреспондент ТАСС.

Лавров возглавляет российскую делегацию на G20 по поручению президента России Владимира Путина.

Главу МИД РФ приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Участники саммита собираются в здании "Бхарат Мандапам" на территории выставочного комплекса "Прагати-Майдан" в центре индийской столицы.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, планируется выступление министра в ходе двух пленарных заседаний встречи.