Матвиенко: отношения дружбы и сотрудничества между РФ и КНДР выдержали проверку временем

Спикер Совета Федерации направила поздравительную телеграмму главе Верховного народного собрания КНДР по случаю Дня образования республики

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия неизменно стремится поддерживать и углублять дружественные взаимоотношения с Корейской Народно-Демократической Республикой, которые выдержали проверку временем. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной главе Верховного народного собрания (парламента) КНДР Пак Ин Чхолю по случаю Дня образования республики.

"В России высоко ценят отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой, надежная база которых была заложена в годы совместной борьбы с японским милитаризмом и которые выдержали проверку временем. Мы полностью разделяем позицию товарища Ким Чен Ына относительно неизменности курса на развитие взаимодействия между КНДР и Россией. Наше стремление поддерживать и углублять традиционно дружественные связи, основанные на принципах взаимовыгодного партнерства, также остается неизменным", - говорится в телеграмме.

Матвиенко отметила, что в Совете Федерации готовы к дальнейшему расширению межпарламентского диалога с Верховным народным собранием КНДР. Она пожелала председателю парламента КНДР новых успехов в законодательной деятельности, а всем гражданам республики - мира и благополучия.