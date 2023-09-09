Матвиенко: Россия придает особое значение упрочению партнерства с Таджикистаном

Спикер Совета Федерации направила поздравительную телеграмму председателю верхней палаты парламента Таджикистана по случаю Дня независимости республики

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия в условиях напряженной геополитической обстановки в мире придает особое значение упрочению стратегического партнерства с Таджикистаном, с которым ее связывают давние и устойчивые взаимоотношения. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной председателю верхней палаты парламента Таджикистана Рустаму Эмомали по случаю Дня независимости республики.

"Россию и Таджикистан связывают давние и устойчивые отношения, основой которых во все времена служили прочные узы дружбы и взаимного уважения. Сегодня в напряженной геополитической обстановке мы придаем особое значение дальнейшему упрочению российско-таджикистанского союзничества и стратегического партнерства", - говорится в телеграмме.

Матвиенко рассчитывает, что совместными усилиями парламентарии продолжат наполнять новым содержанием диалог между верхними палатами парламентов двух стран "в целях дальнейшего сближения народов, укрепления региональной безопасности, формирования справедливого многополярного мироустройства".

Она пожелала Рустаму Эмомали "больших успехов в ответственной деятельности на благо народа Республики Таджикистан".