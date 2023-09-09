В ЛНР начался второй день основного голосования

Замглавы избиркома республики Марианна Сумская сообщила, что выездные группы также направились для осуществления подомового голосования

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Все избирательные участки в Луганской Народной Республике (ЛНР) открылись во второй день основного голосования, ночь прошла без происшествий. Об этом рассказала на брифинге зампредседателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"Сегодня начался второй день основного голосования. Все наши участки открыты. Все участковые избирательные комиссии приступили к своей работе. Выездные группы направились для осуществления подомового голосования. За ночь никаких происшествий не произошло", - сказала Сумская.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего региональными отделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позднее 14 из них сняли свои кандидатуры. Также проходят выборы в представительные органы муниципальных образований республики.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.