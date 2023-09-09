9 сентября, 05:31
Единый день голосования

В ЛНР начался второй день основного голосования

Замглавы избиркома республики Марианна Сумская сообщила, что выездные группы также направились для осуществления подомового голосования

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Все избирательные участки в Луганской Народной Республике (ЛНР) открылись во второй день основного голосования, ночь прошла без происшествий. Об этом рассказала на брифинге зампредседателя регионального избиркома Марианна Сумская.

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Единый день голосования в России. Онлайн

"Сегодня начался второй день основного голосования. Все наши участки открыты. Все участковые избирательные комиссии приступили к своей работе. Выездные группы направились для осуществления подомового голосования. За ночь никаких происшествий не произошло", - сказала Сумская.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего региональными отделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позднее 14 из них сняли свои кандидатуры. Также проходят выборы в представительные органы муниципальных образований республики.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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