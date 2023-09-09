Более 1,6 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы онлайн

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Очное и дистанционное голосование продлится в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,6 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра столицы за первые почти 25 часов его проведения. Об этом сообщили ТАСС в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

"Выдано бюллетеней - 1 600 892, получено бюллетеней - 1 563 100. До окончания голосования - 1 день 11 часов 10 минут", - говорится в сообщении.

Кроме того, на выборах представительных органов местного самоуправления в ТиНАО выдано более 59 тыс. электронных бюллетеней, принято - 56,6 тыс.

Более 2 тыс. избирательных участков возобновили работу в Москве после ночного перерыва в субботу, в 08:00 мск. Онлайн-голосование на этот период не останавливалось.

"За прошедшие 12 часов, с 20:00 вчерашнего дня и до 08:00 дня сегодняшнего, участие в дистанционном электронном голосовании приняли в выборах мэра Москвы - 141 046 москвичей, в выборах депутатов муниципальных образований ТиНАО - 4 496 жителей", - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем официальном Telegram-канале.

О выборах

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании электронным образом, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.