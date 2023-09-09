Лавров поздравил Ардзинбу с 15-летием установления дипотношений Абхазии и РФ

Глава МИД РФ отметил тесные рабочие связи между внешнеполитическими ведомствами двух стран

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил главу МИД Абхазии Инала Ардзинбу и коллектив министерства с 15-летием установления дипломатических отношений между Россией и Абхазией, отметив тесные рабочие связи между ведомствами двух стран. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"Москва и Сухум - проверенные временем друзья, развивающие взаимодействие в духе союзничества и стратегического партнерства. Нас объединяет общность культурно-нравственных ориентиров и мировоззренческих установок, гордость славными страницами совместной истории", - говорится в поздравлении.

Лавров отметил "тесные рабочие связи, установившиеся между внешнеполитическими ведомствами" двух стран. "Это позволяет эффективно решать актуальные задачи, включая повышение международного авторитета Абхазии, обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье", - добавляется в поздравлении.

Глава МИД России пожелал Иналу Ардзинбе и всем сотрудникам внешнеполитического ведомства Абхазии крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года, а 9 сентября были установлены дипломатические отношения между двумя странами. С того времени между РФ и Абхазией подписано около 200 межгосужарсивенных и межведомственных договоров и соглашений.