9 сентября, 06:16
Единый день голосования

В Херсонской области открылись участки во второй день основного голосования

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые принимают участие в едином дне голосования

ГЕНИЧЕСК, 9 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки в Херсонской области начали работу во второй день основного голосования. Об этом сообщили в избиркоме региона.

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"В 08:00 на территории Херсонской области свои двери открыли избирательные участки во 2-й день единого дня голосования! Избирательные участки продолжат свою работу до 18:00 по московскому времени", - сказано в сообщении.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые принимают участие в едином дне голосования. В Херсонской области жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе вблизи линии боевого соприкосновения. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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