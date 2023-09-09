В Херсонской области открылись участки во второй день основного голосования

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые принимают участие в едином дне голосования

ГЕНИЧЕСК, 9 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки в Херсонской области начали работу во второй день основного голосования. Об этом сообщили в избиркоме региона.

"В 08:00 на территории Херсонской области свои двери открыли избирательные участки во 2-й день единого дня голосования! Избирательные участки продолжат свою работу до 18:00 по московскому времени", - сказано в сообщении.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые принимают участие в едином дне голосования. В Херсонской области жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе вблизи линии боевого соприкосновения.