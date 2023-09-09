Единороссы заявили об отсутствии серьезных нарушений в первый день выборов в регионах

На региональных выборах от партии за процессом голосования следят почти 47 тыс. наблюдателей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели за региональными выборами от партии "Единая Россия" не выявили серьезных нарушений в первый день голосования. Об этом заявил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов, слова которого привела пресс-служба единороссов.

На региональных выборах от "Единой России" за процессом голосования следят почти 47 тыс. наблюдателей.

"Серьезных нарушений в первый день Единого дня голосования не выявлено. Обстановка на участках в регионах, где 8 сентября стартовало трехдневное голосование, рабочая", - заявил Перминов.

Замсекретаря генсовета уточнил, что данные о возможных нарушениях на участках наблюдатели сообщают через партийное мобильное приложение "Наблюдатель". По его словам, основная масса сообщений связана с проведением незаконной агитации и информационными вбросами. "Такие сигналы зафиксированы в Хабаровском крае, Иркутской, Самарской, Ростовской и Рязанской областях, Красноярском крае. По абсолютному большинству из них официальных жалоб не поступало, и на результаты голосования данные обращения не повлияют", - отметил Перминов.

Он уточнил, что на выборах в заксобрания, если не учитывать новые регионы, наиболее активны жители Кемеровской области. В Кузбассе проголосовали почти 47% избирателей. "Также лидируют Якутия, Ростовская, Смоленская, Ульяновская области, Калмыкия", - добавил Перминов.

Выборы в российских регионах в рамках Единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.