9 сентября, 06:17
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о переброске Киевом под Артемовск до сотни мобилизованных полицейских

Как заявил советник врио главы республики Ян Гагин, среди них есть потери

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили для участия в боях под Артемовском около сотни мобилизованных полицейских. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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"С недавнего времени в боях под Клещеевкой и вообще на артемовском направлении воюют мобилизованные полицейские. По данным разведки, их перебросили в количестве до сотни человек совсем недавно. Конечно, парни не были подготовлены, поэтому среди них есть потери - более 10 человек. Это только то, что нам известно", - сказал Гагин.

По его словам, среди мобилизованных украинских правоохранителей есть служащие из разных городов и регионов Украины, в том числе из ее центральной и западной частей. 

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