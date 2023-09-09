Путин заявил, Москва и Пхеньян будут и впредь наращивать двусторонние связи

Президент РФ поздравил лидера КНДР с 75-летием образования республики

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин адресовал лидеру КНДР Ким Чен Ыну сердечные поздравления по случаю 75-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин напомнил, что три четверти века назад Советский Союз "первым признал новое суверенное государство, появившееся на корейской земле". "С тех пор отношения между нашими странами неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях", - говорится в телеграмме.

Президент РФ выразил уверенность, что совместными усилиями Москва и Пхеньян будут и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. "Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - подчеркнул он.

Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР - мира и благополучия.