В Москве ночью с 8 на 9 сентября на избирательных участках не выявили нарушений

Председатель Общественного штаба за выборами в городе в 2023 году Вадим Ковалев отметил, что в штаб поступило и было рассмотрено 172 обращения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ночью между первым и вторым днем голосования на выборах в Москве нарушения зафиксированы не были. Об этом сообщил журналистам председатель Общественного штаба за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.

"В Москве у нас ночь прошла спокойно, работало видеонаблюдение на всех избирательных участках. Наши волонтеры, <…> мониторили, что происходит на УИКах, все благополучно", - сказал Ковалев.

Он добавил, что всего на данный момент в штаб поступило и было рассмотрено 172 обращения, они преимущественно касались организационных вопросов (81 сообщение), юридических вопросов (15 сообщений), технической поддержки (45 сообщений) и других.

О выборах

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании электронным образом, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.