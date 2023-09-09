Избирательные участки на выборах открылись уже в 65 регионах

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в некоторых регионах наблюдается высокая активность

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах к настоящему моменту открылись еще в 11 субъектах России, то есть всего в 65 регионах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"У нас вчера открылись избирательные участки в 54 регионах РФ. Сегодня уже к ним присоединись в 08:00 мск еще 11 наших регионов, в которых предусмотрено двухдневное голосование. <…> Уже сейчас в некоторых регионах мы наблюдаем высокую активность, целые очереди на участках. В общем, картина разнообразная, но она такая, какая есть", - рассказала глава ЦИК РФ.