9 сентября, 07:10,
обновлено 9 сентября, 07:22
Единый день голосования

Избирательные участки на выборах открылись уже в 65 регионах

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в некоторых регионах наблюдается высокая активность

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах к настоящему моменту открылись еще в 11 субъектах России, то есть всего в 65 регионах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"У нас вчера открылись избирательные участки в 54 регионах РФ. Сегодня уже к ним присоединись в 08:00 мск еще 11 наших регионов, в которых предусмотрено двухдневное голосование. <…> Уже сейчас в некоторых регионах мы наблюдаем высокую активность, целые очереди на участках. В общем, картина разнообразная, но она такая, какая есть", - рассказала глава ЦИК РФ.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
© Информационное агентство ТАСС
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