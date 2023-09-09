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обновлено 9 сентября, 09:00
Единый день голосования

Зампред ЦИК РФ Булаев сообщил, что первый день выборов в регионах прошел спокойно

Голосование в рамках единого дня голосования пройдет с 8 по 10 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первый день голосования в регионах РФ в целом прошел спокойно. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

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"По России в целом оно прошло достаточно спокойно. Были тревоги в новых субъектах федерации, были ракетные атаки, но все обошлось", - сообщил Булаев.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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