Зампред ЦИК РФ Булаев сообщил, что первый день выборов в регионах прошел спокойно

Голосование в рамках единого дня голосования пройдет с 8 по 10 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первый день голосования в регионах РФ в целом прошел спокойно. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"По России в целом оно прошло достаточно спокойно. Были тревоги в новых субъектах федерации, были ракетные атаки, но все обошлось", - сообщил Булаев.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.