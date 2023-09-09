В Москве определили первых победителей программы "Миллион призов" среди онлайн-избирателей

Всего зафиксировали 1 094 159 победителей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первые 1,1 млн участников онлайн-голосования выборов в Москве стали победителями в акции "ВыбираемВместе2023" программы "Миллион призов". Об этом сообщается на сайте акции.

"Всего победителей: 1 094 159. Участвуйте в программе и выигрывайте 1 тыс., 3 тыс., 5 тыс. призовых баллов. 1 балл = 1 рублю. До [следующего] розыгрыша 22 часа 55 минут", - уточняется на сайте.

Так, в первом розыгрыше приняли участие те, кто голосовал с 08:00 мск 8 сентября до 08:00 мск 9 сентября. Второй розыгрыш состоится для тех, кто голосует с 08:00 9 сентября до 08:00 мск 10 сентября, третий - для голосующих с 08:00 мск до 19:59 мск 10 сентября. Победителей определяют методом случайного выбора.

Всего среди избирателей, которые примут участие в голосовании электронным образом, разыграют 2,3 млн призов. Партнерами акции стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.

О выборах

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.