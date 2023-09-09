В первый день голосования в ЦИК поступило 213 обращений по вопросам проводимых кампаний

Основная часть содержит информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства и возможных просчетах в организации голосования

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. 213 обращений, связанных с вопросами проведения избирательных кампаний, поступило в первый день голосования в Центризбирком РФ. Об этом рассказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"В первый день голосования в ЦИК РФ поступило 213 обращений по вопросам проводимых избирательных кампаний. Основная часть содержит информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства и возможных просчетах в организации голосования. В такой масштабной работе 213 обращений - это мало", - подчеркнула Памфилова, уточнив, что в основном эти обращения были связаны с нестабильной работой сервисов ДЭГ.

Говоря о теме обращений, Памфилова также напомнила про тему предвыборной агитации. "Всего по вопросам агитации к нам поступило 20 обращений, 18 из которых содержат информацию о возможных нарушениях. Все они тщательно проверяются. Там, где надо, мы оперативно вмешиваемся", - заключила глава ЦИК РФ.