В новых регионах по приглашению ОП работают более 30 международных экспертов

Они подробно знакомятся с тем, как проходит там голосование, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 30 международных экспертов работают на выборах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, их пригласила Общественная палата РФ. Об этом на брифинге в информационном центре ЦИК сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Насколько я знаю, по приглашению Общественной палаты России сейчас в новых регионах находятся более 30 международных экспертов, которые внимательно, подробно знакомятся с тем, как проходит там голосование", - сказала она.

Глава ЦИК уточнила, что десять экспертов работают в ДНР, восемь - в ЛНР, по семь человек находятся в Херсонской и Запорожской областях.

Памфилова констатировала, что у международного сообщества "есть большой интерес и заинтересованность" в ознакомлении с выборами. "На региональные выборы законодательство у нас не предусматривает приглашение международных наблюдателей, но тем не менее из большого числа стран, в том числе европейских, специалисты в электоральной области проявляют большой интерес, хотят знать правду, что на самом деле происходит", - указала она, поблагодарив экспертов за решение приехать в новые регионы, несмотря на давление в своих странах.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.