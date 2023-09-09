Фолькер Фридрих Карл Чапке заявил, что оно "выгодно отличается" от других выборов, где он был

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Процедура голосования в Луганской Народной Республике (ЛНР) организована открыто и демократично. Об этом заявил журналистам иностранный эксперт из ФРГ Фолькер Фридрих Карл Чапке.

"Я уже в четвертый раз посещаю Россию. Я могу отметить транспарентность и демократичность того голосования, которое я вижу. По моему мнению, в Германии это даже в половину не так хорошо сделано, как здесь. И в сравнении со многими другими местами, где я тоже побывал, это голосование выгодно отличается", - сказал Чапке.

Он добавил, что "полноценное будущее" Германии возможно лишь при условии дружбы с Россией. И цель его приезда - внести свой вклад в это будущее.