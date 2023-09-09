Приехавший на выборы в ЛНР эксперт из Италии заявил, что не боится "иллюзорных санкций"

Дипломат Вито Гриттани отметил, что не нарушил никаких международных норм, приехав в этот регион

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Приехавший в Луганскую Народную Республику (ЛНР) на выборы эксперт из Италии, дипломат Вито Гриттани заявил журналистам, что не боится "иллюзорных санкций", которыми его ранее пугали, поскольку не видит в своем решении нарушений международного права.

"Лично я приехал сюда и не боялся никаких иллюзорных санкций в отношении меня. В прошлом году, когда я приехал сюда на референдум, мне уже угрожали введением санкций и незамедлительным арестом в аэропорту по возвращении в Италию. Мы пониманием, что эти санкции - угрозы, и мы уверены, что не нарушили никаких международных норм, приехав сюда, потому что мы приехали на свободную землю, мы на территории Российской Федерации. В этом мы не видим никаких нарушений", - сказал Гриттани.

Его коллега итальянец Джорджо Дески добавил, что относительно возвращения домой у экспертов нет опасений.