В ДНР сообщили, что ВСУ не смогли прорвать оборону российских сил под Новодонецким

По словам советника главы республики Яна Гагина, украинские силы несут "гигантские потери"

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорвать оборону российских сил в районе Новодонецкого, несмотря на многодневные интенсивные артиллерийские удары. Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"На протяжении более чем недели противник высыпал огромное количество артиллерии в надежде ослабить нашу оборону под Новодонецким. Не вышло. Единственное "достижение" ВСУ - просто гигантские потери [своего] личного состава, десятки убитых, сейчас даже подсчитать сложно", - сказал Гагин.

Похожая ситуация складывается и в районе населенного пункта Урожайное. По словам советника главы ДНР, ВСУ пытаются провести перегруппировку на этом участке фронта, обстановка остается сложной.