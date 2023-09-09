9 сентября, 08:32
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ не смогли прорвать оборону российских сил под Новодонецким

По словам советника главы республики Яна Гагина, украинские силы несут "гигантские потери"

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорвать оборону российских сил в районе Новодонецкого, несмотря на многодневные интенсивные артиллерийские удары. Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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"На протяжении более чем недели противник высыпал огромное количество артиллерии в надежде ослабить нашу оборону под Новодонецким. Не вышло. Единственное "достижение" ВСУ - просто гигантские потери [своего] личного состава, десятки убитых, сейчас даже подсчитать сложно", - сказал Гагин.

Похожая ситуация складывается и в районе населенного пункта Урожайное. По словам советника главы ДНР, ВСУ пытаются провести перегруппировку на этом участке фронта, обстановка остается сложной. 

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