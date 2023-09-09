Избиратели ЛНР положительно оценивают голосование на придомовых территориях

Зампредседатель избиркома региона Марианна Сумская сообщила, что выборы проходят штатно

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Избиратели Луганской Народной Республики (ЛНР) положительно оценивают возможность голосования на придомовых территориях. Об этом сообщила во время брифинга председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, проходящего по видео-конференц-связи, зампредседатель избиркома ЛНР Марианна Сумская.

"Избиратели благодарят нас и очень хорошо оценивают предоставленную им возможность проголосовать на придомовых территориях. Они ждут, когда к ним приеду члены участковых комиссий, и в целом очень позитивно отзываются о такой возможности [проголосовать]", - сказала она.

Сумская отметила, что почти половина избирателей Луганской Народной Республики (ЛНР) проголосовали на выборах в регионе.

По ее словам, выборы проходят штатно. "Вчера завершился первый день основного голосования. Все проходило в штатном режиме, но, к сожалению, наши враги не дают нам расслабиться, и на территории Старобельского района вчера была угроза ракетной опасности. Хочу поблагодарить наших членов территориальных, участковых избирательных комиссий, которые слаженно, компетентно отработали, которые вовремя эвакуировались, когда угроза миновала, приступили к своим обязанностям. <…> Избирательный процесс у нас не прерывался", - пояснила Сумская.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.