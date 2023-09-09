Захарова призвала не поддаваться на провокации западных СМИ о заявлении G20

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что только официально опубликованный текст такого рода является согласованным

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации западных средств массовой информации по теме интерпретации итогового заявления саммита Группы двадцати (G20).

Дипломат обратила внимание на то, что "западные СМИ соревнуются в интерпретации то "согласованного" (Bloomberg), то "несогласованного" (Financial Times) заявления "двадцатки". "Снова повторю: не поддавайтесь на провокации", - написала она в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ также указала, что только официально опубликованный текст такого рода является согласованным. "До этого может быть все что угодно. Можно комментировать ход переговоров. Но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру, не возьмется ни один шерпа", - подчеркнула она.

"Вспомните саммит БРИКС пару недель назад. Прием шестого члена в объединение был дополнен уже после согласования и даже переданного в СМИ рядом источников в делегациях списка новичков", - констатировала Захарова.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны G20 выработали компромиссные формулировки по украинскому конфликту.

Саммит G20 в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.