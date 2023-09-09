Сальдо рассказал зарубежным экспертам о голосовании в прифронтовой зоне Херсонской области

Врио губернатора региона отметил, что были попытки помешать проведению избирательного процесса

ГЕНИЧЕСК, 9 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо провел встречу с экспертами из Бразилии, Индии, Исландии, Испании, Мозамбика и Нидерландов, которые присутствуют на выборах в регионе, передает корреспондент ТАСС из областной администрации. Он рассказал о ходе голосования в прифронтовой 15-километровой зоне, где после теракта на Каховской ГЭС продолжается ликвидация последствий подтопления.

Эксперт из Испании Энрике Хавьер Рефойо Аседо интересовался ситуацией в сельском хозяйстве Херсонской области после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС. А эксперт из Индии Пурнима Ананд спрашивала врио губернатора, могут ли оставшиеся в зоне ЧС люди проголосовать на выборах.

"Нам пытаются мешать проводить избирательный процесс, было несколько случаев: в городе Скадовске вчера была попытка обстрела избирательного участка, были испытанные временем маневры вредительства на избирательных участках - предупреждения о том, что они заминированы или еще что-то. Пытаются отговорить избирателей, чтобы они шли голосовать. Но мужеством наших людей я даже восхищаюсь, все равно даже в 15-километровой зоне вдоль Днепра голосуют. Люди сами выбирают себе местную власть", - отметил Сальдо.

Он добавил, что сам уже проголосовал на выборах и своими глазами увидел большой интерес к избирательному процессу со стороны жителей области.