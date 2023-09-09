Водолацкий отметил активность молодежи на голосовании в ЛНР

Депутат Госдумы отметил, что число пришедших на выборы молодых людей до 30 лет на 10:00 составляло 60%

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Молодые жители Луганской Народной Республики (ЛНР) активно приходят на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах в Народный совет и представительные органы муниципалитетов. Об этом рассказал ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Оцениваю голосование очень хорошо. С утра посетил избирательные участки, люди очень активные. Явка с утра очень большая, даже с ЗАГСа приезжают молодожены, голосуют. По всей республике такая же активность, даже в городах, которые в зоне повышенной опасности, люди идут и голосуют. <…> Да, в 10 утра я был на одном избирательном участке: в процентом отношении до 30 лет молодежи было 60%, идут молодые люди, которым по 20, 22 года", - сказал Водолацкий.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего региональными отделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позднее 14 из них сняли свои кандидатуры. Также проходят выборы в представительные органы муниципальных образований республики.