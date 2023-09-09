В Забайкалье не зафиксировали жалоб на процесс голосования по итогам двух дней

С 8 по 10 сентября в регионе проходят выборы депутатов в законодательное собрание

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Жалоб на организацию процесса голосования и различные нарушения по итогам двух дней в избирательную комиссию Забайкальского края не поступало. Об этом на брифинге журналистам сообщил член избиркома Виктор Красильников.

"На 15:00 (09:00 мск) 9 сентября общая явка составила 15,02% по краю. Наиболее максимальная явка в Агинском и Могуйтульском районах - 26%. И отстающие у нас Титовский и Октябрьский [избирательные] округа в Чите, там 6 и 7% соответственно. Жалоб на сегодняшний день в Избирательные комиссии не поступало. Процесс идет в штатном режиме", - сказал Красильников.

При этом в различных политических Telegram-каналах региона распространялась информация о том, что один из кандидатов организовал подвоз избирателей и пытался подкупать их.

"Официальных жалоб в избирательную комиссию Забайкальского края не поступало. А в Telegram-каналах могут быть фейки. Это все надо проверять. Ни представители кандидата, никто другой не обращался. Может это антиреклама", - отметил Красильников.

С 8 по 10 сентября в Забайкальском крае проходят выборы депутатов в законодательное собрание Забайкальского каря. 25 депутатов избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным избирательным округам. Всего зарегистрировано 456 кандидатов, из них 112 - одномандатники. Кандидаты выдвинуты от семи партий: КПРФ, "Коммунисты России", "Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Родина" и "Справедливая Россия - патриоты - за правду".