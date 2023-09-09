Песков сообщил, что Путин скоро проголосует онлайн на выборах мэра Москвы

Выборы в столице РФ в этом году проходят три дня

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшее время в онлайн-формате проголосует на выборах мэра Москвы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[Путин работает] в Москве. Мы рассчитываем на то, что совсем скоро президент проголосует онлайн в голосовании на выборах мэра Москвы. Мы покажем вам кадры этого голосования. [Путин будет] сам за компьютером. Очень удобная и быстрая операция", - сказал представитель Кремля.

Выборы в Москве в этом году проходят три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра. С 2010 года пост столичного градоначальника занимает Сергей Собянин.