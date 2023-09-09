9 сентября, 09:27

На систему ДЭГ на 08:00 мск 9 сентября было совершено 15 528 DDoS-атак

На систему ДЭГ на 08:00 мск 9 сентября было совершено 15 528 DDoS-атак - Памфилова. 

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