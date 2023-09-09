В Ненецком АО решили проблему с дистанционным голосованием

Произошла техническая ошибка

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты решили проблему с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) в Ненецком автономном округе (НАО), избиратели могут проголосовать как на выборах в окружное собрание, так и на выборах в Архангельское областное собрание. Об этом сообщили ТАСС в избирательной комиссии НАО.

"Проблема с ДЭГ решена, избиратели могут голосовать и на тех и на других выборах", - сказали в избиркоме.

8 сентября федеральная система ДЭГ столкнулась с новыми обстоятельствами - голосованием избирателей одного субъекта России на выборах в соседнем субъекте. Избиратели НАО голосуют одновременно на выборах депутатов собрания депутатов НАО и на выборах депутатов Архангельского областного Собрания. Из-за технической ошибки такое сочетание голосований привело к отказу в выдаче избирателям одного из комплектов бюллетеней: часть избирателей получили только бюллетени первых выборов, часть - только вторых.

В Ненецком АО 32 194 избирателя, из них 892 зарегистрировались на ДЭГ. Ненецкий автономный округ - первый в России сложносоставной субъект Федерации, который применяет дистанционное голосование на совмещенных выборах.