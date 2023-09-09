Сальдо заявил, что лучшей оценкой выборов в Херсонской области станет высокая явка

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября

ГЕНИЧЕСК, 9 сентября. /ТАСС/. Высокая явка станет лучшей оценкой избирательной кампании в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо по итогам встречи с международными экспертами.

"Лучшая для меня оценка [хода выборов] как для ответственного за создание условий для голосования - это то, что люди идут свободно и голосуют. Высокая явка - это лучшая для меня оценка. Раз люди идут и принимают участие, значит, они понимают, что условия для них созданы", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Сальдо подчеркнул, что участие людей в политическом процессе - это их причастность к историческим событиям. "Это первые выборы первых муниципальных и областных законодательных собраний", - добавил он.

"Как бы Украина ни пыталась мешать людям свое волеизъявление реализовать, это уже ничему не помешает, мы уже идем впереди, они нам в спину дышать", - отметил врио губернатора.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.