ВЭФ, инфраструктура регионов, выборы в России и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

Работа президента РФ Владимира Путина в Москве и на Восточном экономическом форуме, а также выборы в новых регионах и возобновление зерновой сделки стали в субботу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

"По случаю дня рождения Москвы, дня города, у президента рабочий день". "Совсем скоро президент проголосует онлайн" - "за компьютером, очень удобно".

С мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме видеоконференции глава государства откроет движение по проспекту Багратиона, по южному участку скоростного диаметра, а также поездов по МЦД-4. В ходе этих мероприятий Путин поздравит москвичей с днем города.

Затем из ситуационного центра Кремля глава государства по ВКС проведет совещание о развитии Смоленской области. "Будут разные доклады - по линии Минпромторга, РЖД, по линии Минфина, Минкультуры, наших строителей".

О поездке на Дальний Восток

"Эта практика будет продолжена в ходе Дальневосточного экономического форума во Владивостоке". "Там тоже состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов".

VIII Восточный экономический форум "начинает свою работу". "Будет подведение итогов десятилетней работы в рамках поручения Путина по развитию регионов Дальнего Востока". "Будут бизнес-диалоги в рамках форума" - в том числе с Китаем, Монголией, странами АСЕАН.

Путин "отдельно ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития" региона, по ВКС будет осуществлен запуск ряда предприятий Дальнего Востока. "Президент позанимается также вопросами строительства музейного и театрально-образовательного комплекса" общероссийского масштаба. С докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин, другие участники подключатся по ВКС. Состоится встреча с приморским губернатором Олегом Кожемяко.

13 сентября пройдет пленарное заседание ВЭФ. "Главным иностранным гостем будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту". С ней будет и двусторонняя встреча, как и с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

Во Владивостоке Путин встретится с модераторами сессии ВЭФ, что "дает президенту погрузиться в ту проблематику, которая фигурирует на повестке дня форума", и узнать проблемы, с которыми предприниматели сталкиваются в регионе.

О переговорах по зерну

"Президентом России четко сказано, что условия хорошо известны, они согласованы". "Как только они будут выполнены, сразу возобновится сделка - не наоборот". "Считаем себя вправе, считаем себя обязанными" дождаться выполнения договоренностей. "Они абсолютно конкретны, все это абсолютно реализуемо".

"Сейчас говорится, что западники готовы якобы обещать открыть SWIFT для дочки [Рос]сельхозбанка". Тогда как в изначальных договоренностях идет речь о переподключении к системе самого банка. Необходимо вернуться к изначальным договоренностям.

О голосовании