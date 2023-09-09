Иностранные эксперты не увидели нарушений на выборах в ДНР

Сенатор от республики Наталья Никонорова сообщила, что регион посетили эксперты со всех континентов, в частности, из США, Франции, Сенегала, Индонезии, Португалии

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Иностранные эксперты, которые прибыли в Донецкую Народную Республику (ДНР) в том числе из США, Франции и Индонезии, не увидели нарушений на выборах парламента республики. Об этом сообщила на брифинге бывший министр иностранных дел ДНР, сенатор от республики Наталья Никонорова.

"Реакция западного лагеря понятна, но те международные эксперты, которые не побоялись приехать наблюдать за избирательным процессом в Донецкую Народную Республику, они делятся исключительно положительными отзывами. Они поделились первыми впечатлениями, пока что нарушений не выявлено в избирательном процессе. Более того, наши международные эксперты переполнены эмоциями, потому что видят, что люди смело и спокойно идут и выполняют свой гражданский долг", - сказала Никонорова.

Она уточнила, что республику посетили эксперты со всех континентов земного шара, в частности, из США, Франции, Сенегала, Индонезии, Португалии.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов продлится в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. 8 сентября в регионе открылось 615 участков.