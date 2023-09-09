9 сентября, 11:16
Единый день голосования

Иностранные эксперты не увидели нарушений на выборах в ДНР

Сенатор от республики Наталья Никонорова сообщила, что регион посетили эксперты со всех континентов, в частности, из США, Франции, Сенегала, Индонезии, Португалии

ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Иностранные эксперты, которые прибыли в Донецкую Народную Республику (ДНР) в том числе из США, Франции и Индонезии, не увидели нарушений на выборах парламента республики. Об этом сообщила на брифинге бывший министр иностранных дел ДНР, сенатор от республики Наталья Никонорова.

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Единый день голосования в России. Онлайн

"Реакция западного лагеря понятна, но те международные эксперты, которые не побоялись приехать наблюдать за избирательным процессом в Донецкую Народную Республику, они делятся исключительно положительными отзывами. Они поделились первыми впечатлениями, пока что нарушений не выявлено в избирательном процессе. Более того, наши международные эксперты переполнены эмоциями, потому что видят, что люди смело и спокойно идут и выполняют свой гражданский долг", - сказала Никонорова.

Она уточнила, что республику посетили эксперты со всех континентов земного шара, в частности, из США, Франции, Сенегала, Индонезии, Португалии.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов продлится в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. 8 сентября в регионе открылось 615 участков.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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