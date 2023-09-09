Путин призвал россиян принять участие в едином дне голосования

Как отметил президент, выборы - это прямое выражение воли граждан

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал жителей регионов, где сейчас проходят выборы, принять участие в голосовании.

"Вчера в нашей стране началось голосование, по итогам которого будет определен состав многих региональных законодательных собраний и органов местного самоуправления. В 21 субъекте Федерации, в том числе в Москве, будут избраны главы регионов", - указал он.

Путин отметил, что выборы - это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, поселка, страны в целом, направлять в органы власти людей, к которым есть доверие и которые будут отстаивать интересы людей. "Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие", - обратился он к россиянам, принимая участие в едином дне голосования. Путин сделал свой выбор в онлайн-формате.

Президент добавил, что избирательные процедуры в России выстроены максимально удобно. "Имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно", - пояснил он.

Глава государства также констатировал, что электронное голосование год от года становится более и более популярным, расширяет свою географию - все больше избирателей доверяет ему, пользуется такой возможностью. "Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию", - подытожил он.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.