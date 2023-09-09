9 сентября, 09:42
Единый день голосования

Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

© ТАСС/ Ruptly

Президент России в 2022 году уже участвовал в голосовании дистанционно

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в едином дне голосования и онлайн отдал свой голос на выборах мэра Москвы. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснял, что выбор такого формата связан с напряженным графиком Путина.

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Президент не в первый раз участвует в голосовании дистанционно. Так, в прошлом году на выборах муниципальных депутатов столицы он также использовал электронный способ волеизъявления. Позднее он назвал онлайн-голосование очень удобным и надежным. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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