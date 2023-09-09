В Липецкой области зафиксировали попытку вброса бюллетеней на избирательном участке

В облизбиркоме сообщили, что бюллетени из этих сейф-пакетов не будут учитываться при подсчете голосов

ТАСС, 9 сентября. Попытка вброса бюллетеней зафиксирована на избирательном участке в селе Сенцово Липецкой области, двое членов участковой избирательной комиссии отстранены от работы, сообщили в облизбиркоме.

"На избирательном участке №15-32 в Сенцово зафиксировали еще одну попытку вброса бюллетеней, которая произошла 8 сентября перед окончанием голосования. В настоящий момент избирательная комиссия Липецкой области проводит проверку произошедшего. Бюллетени из этих сейф-пакетов не будут учитываться при подсчете голосов. Двое членов комиссии отстранены от работы", - говорится в распространенном сообщении.

На видеозаписи с камеры, направленной на стационарные ящики на избирательном участке, запечатлено, как члены участковой избирательной комиссии, предположительно, совершили вброс бюллетеней. После закрытия участка бюллетени из стационарных ящиков были перемещены в сейф-пакеты.

Также региональный центр общественного наблюдения за выборами и областная избирательная комиссия проверяют информацию о вбросе бюллетеней в стационарный ящик, поступившую от кандидата в Госдуму. Ящик, в который якобы провели вброс, опечатали и изъяли для проверки.

В единый день голосования в Липецкой области проводят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, а также довыборы депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу.