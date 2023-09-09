9 сентября, 11:31
Единый день голосования

Сальдо заявил, что не ждет признания Западом выборов в новых регионах

Врио губернатора Херсонской области считает, что "все страны мира имеют право жить по собственному усмотрению"

ГЕНИЧЕСК, 9 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что не оглядывается на мнение Запада, который еще до окончания выборов уже считает их нелегитимными.

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"Я уже сейчас сам понимаю и всем хочу сказать, что чем больше мы будем оглядываться на тех, кто пытается признать или не признать нас, на эти красивые слова западной "демократии", тем меньше будет возможности действовать самостоятельно. А мы самостоятельны, мы имеем полное право действовать так, как мы считаем нужным, без оглядок на то, что подумает Запад", - сказал он по итогам встречи с международными экспертами, прибывшими на выборы в Херсонскую область, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Сальдо подчеркнул, что "все страны мира имеют право жить по собственному усмотрению, а не по каким-то лекалам, которые нарисовали в подпольных комитетах и кабинетах Лондона или Вашингтона". 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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