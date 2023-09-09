МИД: США не предоставили доказательств наличия кибератак из России по двусторонним линиям

Директор департамента международной информационной безопасности ведомства Артур Люкманов считает, что ошибка при использовании информационно-коммуникационных технологий может привести к тотальной войне

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вашингтон не предоставлял никаких доказательств якобы осуществлявшихся Россией кибератак по двусторонним горячим линиям спецсвязи. Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ, специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов.

"Никаких убедительных доказательств якобы осуществляемой Россией злонамеренной деятельности с использованием ИКТ по существующим двусторонним горячим линиям связи с Вашингтоном, созданным в 2013 году специально для расследования компьютерных атак, представлено не было", - говорится в комментарии Люкманова американскому изданию Newsweek.

Директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ отметил, что ошибка при использовании информационно-коммуникационных технологий может привести к тотальной войне.

"Мы хотим остановить дальнейшее ухудшение ситуации. Ошибка при использовании ИКТ может привести к прямому конфликту, тотальной войне. Тем более, что Белый дом знает, что Россия обладает всеми необходимыми возможностями для самозащиты. Разрушительная компьютерная атака на российскую критически важную информационную инфраструктуру не останется без ответа", - говорится в комментарии Люкманова американскому изданию Newsweek.

Дипломат подчеркнул, что вступление в диалог является верным способом предотвращения эскалации. "Цель - создание международно-правовых рамок сотрудничества, поскольку не два и не двадцать государств должны принимать решения по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ, являющихся трансграничными по своим функциям", - добавил он.

Люкманов указал на необходимость "придания таким мерам обязательного для всех стран характера". В этой связи он напомнил, что в соответствии с мандатом рабочей группы открытого состава в мае 2023 года "Россия и группа государств-единомышленников представили концепцию конвенции об обеспечении международной информационной безопасности". "Это - предложение начать работу над универсальным договором, который обеспечил бы основу для равноправного сотрудничества между государствами - членами ООН и помог бы им преодолеть цифровой разрыв", - отметил он.

Спецпредставитель президента также обратил внимание на то, что "такой подход в том числе к разработке глобальной договоренности, поддерживается подавляющим большинством стран". "Веским доказательством является запуск переговоров по конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях", - констатировал дипломат.

"Практически нет сомнений, что в конечном итоге среди правительств других стран, включая США, возобладает здравый смысл в отношении необходимости предотвращения конфликтной ситуации с непредсказуемым исходом в результате трансграничной и анонимной компьютерной атаки", - заключил Люкманов.