Зарубежные эксперты дают позитивные оценки российским выборам

На выборах присутствуют порядка 30 зарубежных экспертов из разных стран, в частности, из США, Европы, Латинской Америки, сообщил Александр Брод

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Зарубежные наблюдатели, которые присутствуют на выборах в России, дают хорошие оценки организации избирательного процесса. Об этом сообщил председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Оценки как правило позитивные. То есть зарубежные эксперты говорят о том, что избирательный процесс хорошо организован", - сказал Брод на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты (ОП) РФ по наблюдению за выборами.

Он уточнил, что на выборах присутствуют порядка 30 зарубежных экспертов из разных стран, в частности, из США, Европы, Латинской Америки. "Это хороший показатель, говорящий о том, что есть люди, кто хочет объективно и заинтересованно разобраться в происходящем", - сказал Брод.

По его словам, те европейские эксперты, которые не смогли приехать в Россию, мониторят ситуацию дистанционно. "Вчера, в частности, общался с коллегами из Сербии, и они сказали, что им интересен опыт применения дистанционного электронного голосования", - добавил Брод.

По его словам, наблюдатели также отмечают, что люди в новых регионах не боятся принимать участие в выборах, голосуют свободно и с готовностью, сами решают свое будущее. "Будем наблюдать дальше, будем опираться и на мнение наших наблюдателей, экспертов, зарубежных экспертов", - отметил Брод.

Руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием, сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев поблагодарил зарубежных экспертов, приехавших в Россию, напомнив, что на них оказывается сильное давление на родине. "В прошлый раз у нас тоже были эксперты, и их в Европе за это увольняли с работы, подвергали гонениям. Поэтому люди, которые едут в новые регионы, действительно очень смелые. Они хотят своими глазами увидеть, как и что происходит. Большая благодарность им за это", - сказал Григорьев.

О выборах

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.