Песков проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Пресс-секретарь президента РФ назвал такой способ волеизъявления очень быстрым и удобным

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в онлайн-формате проголосовал на выборах мэра Москвы. Он назвал такой способ волеизъявления очень быстрым и удобным.

"Да, я еще вчера проголосовал. У меня это заняло буквально две минуты. [Голосовал] в телефоне - электронный, онлайн-формат. Действительно, очень-очень удобно", - сообщил Песков агентству ТАСС.

Представитель Кремля не первый раз выбирает дистанционный способ голосования. Им же Песков воспользовался в 2022 и 2021 годах.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.