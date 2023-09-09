Лавров: взаимодействия МИД РФ и Южной Осетии поспособствуют росту авторитета республики

Министр иностранных дел подчеркнул, что признание Россией независимости этого государства стало важнейшим историческим событием, которое "подвело закономерный итог многолетней борьбе югоосетинского народа за свою свободу"

ЦХИНВАЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров направил поздравительное послание своему югоосетинскому коллеге Ахсару Джиоеву по случаю 15-летия со дня установления дипломатических отношений между Южной Осетией и РФ, подчеркнув, что тесное взаимодействие внешнеполитических ведомств двух стран будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества и росту международного авторитета республики.

9 сентября 2008 года вслед за признанием независимости Южной Осетии Российской Федерацией состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между странами.

"Между нашими странами сложились и успешно развиваются проверенные временем отношения, основанные на принципах союзничества и интеграции, взаимного уважения и понимания общности исторической судьбы. С удовлетворением отмечаю, что между МИД России и МИД Южной Осетии поддерживается тесное взаимодействие на всех уровнях. Убежден, что это будет и впредь способствовать укреплению двустороннего сотрудничества, росту международного авторитета вашей страны, обеспечению прочного мира и безопасности на Южном Кавказе", - говорится в поздравлении Лаврова, которое привела пресс-служба МИД Южной Осетии.

Министр подчеркнул, что признание Россией независимости Южной Осетии стало важнейшим историческим событием, которое подвело закономерный итог многолетней борьбе югоосетинского народа за свою свободу, за право на мирную и достойную жизнь.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.

9 сентября Российская Федерация установила дипломатические отношения с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой.