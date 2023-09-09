9 сентября, 10:54

Путин: РФ, несмотря на вызовы, осуществляет все свои планы, ничего не сокращено

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия, несмотря на множество вызовов, идет вперед и осуществляет все свои планы, никакие программы не сокращены, заявил президент РФ Владимир Путин.

В субботу президент поздравил москвичей с Днем города, приехав на праздничный концерт в парк "Зарядье". Он отметил, что столица достойно отвечает на возникающие вызовы.

"При этом ни на шаг не отступает от реализации своих масштабных программ развития. Я это хотел бы особо подчеркнуть. Так же, как и вся наша страна. У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено", - заявил Путин. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация