Путин: РФ, несмотря на вызовы, осуществляет все свои планы, ничего не сокращено

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия, несмотря на множество вызовов, идет вперед и осуществляет все свои планы, никакие программы не сокращены, заявил президент РФ Владимир Путин.

В субботу президент поздравил москвичей с Днем города, приехав на праздничный концерт в парк "Зарядье". Он отметил, что столица достойно отвечает на возникающие вызовы.

"При этом ни на шаг не отступает от реализации своих масштабных программ развития. Я это хотел бы особо подчеркнуть. Так же, как и вся наша страна. У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено", - заявил Путин.