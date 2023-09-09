Явка на выборах губернатора Магаданской области во второй день превысила 21%

По информации избиркома региона, за первый и второй дни голосования нарушений и жалоб не зафиксировали

ТАСС, 9 сентября. Участие в голосовании на выборах губернатора Магаданской области по итогам второго дня на 20:00 по местному времени (12:00 мск) приняли свыше 21% избирателей. Об этом в субботу сообщили ТАСС в региональной избирательной комиссии.

"По итогам второго дня голосования всего в выборах приняли участие 21 053 человека, или 21,08% избирателей", - рассказали в избиркоме. Сравнить явку первого и второго дней голосования с показателями предыдущих губернаторских выборов, которые проходили в регионе в 2018 году, не представляется возможным, так как тогда выборы проходили за один день. Итоговая явка составила 39,5%.

По информации избиркома региона, за первый и второй дни голосования нарушений не зафиксировано. Жалоб нет.

Ранее сообщалось, что избирательные участки на Колыме начали работу в пятницу в 08:00 по местному времени (00:00 мск), голосование продлится до 10 сентября включительно. Действующий глава региона Сергей Носов принял участие в выборах 8 сентября в 08:35 (00:35 мск). По итогам первого дня в регионе проголосовали 12 589 колымчан, или 13,03% общего числа избирателей (96 571 человек). Досрочно проголосовали почти 2 тыс. человек - жители труднодоступных населенных пунктов, работники маяков, метеостанций и золотодобывающих предприятий, а также оленеводы.

Губернатор Магаданской области избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В выборах в этом году принимают участие четыре кандидата: директор спортивной школы по боксу, депутат Магаданской областной думы, секретарь обкома КПРФ по молодежной политике Сергей Гончаренко (КПРФ), депутат областной думы, помощник депутата Госдумы, координатор магаданского регионального отделения ЛДПР Роман Исаев (ЛДПР), действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия"), главный специалист магаданского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии ("МагаданНИРО"), член совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Олег Прикоки (СРЗП).

О действующем губернаторе

Носов родился 17 февраля 1961 года в городе Магнитогорске Челябинской области в семье потомственного металлурга. Доктор технических наук. С 1983 года работал в металлургической отрасли, затем начал совмещать свою деятельность с политикой.

28 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, на тот момент мэра Нижнего Тагила, в связи с отставкой прежнего главы области Владимира Печеного. В сентябре того же года Носов одержал победу на выборах губернатора Колымы с результатом более 80 процентов голосов (более 31,5 тыс. голосов).