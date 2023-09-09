9 сентября, 11:11
Военная операция на Украине

Путин заявил о мужественном сражении москвичей в зоне СВО

© ТАСС/ Ruptly

Президент России отметил, что Москва со времени основания "всегда была надежной защитой и твердой опорой всего государства российского"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия сегодня отстаивает и утверждает свой суверенитет, как и жители всех регионов страны, москвичи мужественно сражаются в зоне специальной военной операции (СВО), а работники московских предприятий вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент 9 сентября приехал на праздничный концерт по случаю дня города в Зарядье. Он отметил, что Москва со времени основания "всегда была надежной защитой и твердой опорой всего государства российского".

"Сама история определила ее особую роль как главного города России. Здесь бьется сердце нашей огромной любимой страны, которая сегодня твердо отстаивает и утверждает свой суверенитет. Москвичи, как и жители всех субъектов Федерации, несут боевую вахту в зоне специальной военной операции, сражаются при этом мужественно, героически", - заявил Путин. Президент упомянул, что столица взяла шефство над Донецком и Луганском, проводит комплексную работу по восстановлению инфраструктуры в пострадавших регионах. "Подчеркну это особо: рабочие, инженеры московских предприятий, промышленных центров московской агломерации вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала страны", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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